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Более тысячи нарушений ПДД за четыре дня зарегистрировали в СКО

16 Июня 2020 08:18
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Более тысячи нарушений ПДД за четыре дня зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре дня полицейские зафиксировали почти 900 нарушений правил дорожного движения водителя авто и более 200 – пешеходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, контроль за безопасностью дорожного движения усилили с наступлением школьных каникул. Провели оперативно-профилактическое мероприятие. Результаты сложно назвать оптимистичными.

За четыре дня зафиксировали почти 900 нарушений, которые допустили водители автомобилей. Из них 49 сели за руль в нетрезвом виде. И это несмотря на довольно жесткие меры наказания за подобные нарушения. Буквально недавно двух пьяных водителей по решению суда арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

Еще 259 водителей наказали за нарушение скоростного режима. Более 200 позволили себе управлять автомобилем без водительского удостоверения.

Нарушают правила дорожного движения и пешеходы, и велосипедисты. Таких за четыре дня выявили более 200.

«Цель полицейских — не привлечь к ответственности как можно больше нарушителей, а добиться дисциплинированности всех участников дорожного движения. Важно понимать, что человек за рулём ориентируется на скорость пешеходов. Велосипедист движется намного быстрее. Секундное замешательство водителя может привести к непоправимым последствиям», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт  
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Автор:

Олеся Жуковень

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