РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:12, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более тысячи нарушений ПДД в месяц регистрируют в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за три месяца контрольно-измерительные приборы зафиксировали свыше 3,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего жители и гости города выезжают за стоп-линию. И.о. начальника управления административной полиции области Булат Жексембинов говорит, что с этим нарушением связана большая часть предписаний, которые составляет интеллектуальная система наблюдения.

    «С начала года скоростемеры помогли привлечь к ответственности 59 водителей, допустивших такое грубое нарушение, как превышение предельно допустимой скорости. В связи с межсезоньем и началом четвертой четверти в школах призываем всех участников строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно – обращать внимание на пешеходов в часы пик», - добавил Б.Жексембинов.


    На улицах Петропавловска действуют интеллектуальные системы видеонаблюдения «Интегра» и «Мираж». Их работу обеспечивают 43 видеокамеры, которые автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения. Системы, установленные на перекрёстках ул. Абая-Н.Назарбаева, Интернациональной-Жамбыла, Интернациональной-Астаны запрограммированы на выявление проезда на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. На перекрёстках ул. Жамбыла-Партизанской, Г.Мусрепова-Жамбыла, Н.Назарбаева-Интернациональной и Жумабаева-К.Сутюшева - фиксируют превышение скорости.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!