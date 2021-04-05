Более тысячи нарушений ПДД в месяц регистрируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за три месяца контрольно-измерительные приборы зафиксировали свыше 3,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего жители и гости города выезжают за стоп-линию. И.о. начальника управления административной полиции области Булат Жексембинов говорит, что с этим нарушением связана большая часть предписаний, которые составляет интеллектуальная система наблюдения.

«С начала года скоростемеры помогли привлечь к ответственности 59 водителей, допустивших такое грубое нарушение, как превышение предельно допустимой скорости. В связи с межсезоньем и началом четвертой четверти в школах призываем всех участников строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно – обращать внимание на пешеходов в часы пик», - добавил Б.Жексембинов.

На улицах Петропавловска действуют интеллектуальные системы видеонаблюдения «Интегра» и «Мираж». Их работу обеспечивают 43 видеокамеры, которые автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения. Системы, установленные на перекрёстках ул. Абая-Н.Назарбаева, Интернациональной-Жамбыла, Интернациональной-Астаны запрограммированы на выявление проезда на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. На перекрёстках ул. Жамбыла-Партизанской, Г.Мусрепова-Жамбыла, Н.Назарбаева-Интернациональной и Жумабаева-К.Сутюшева - фиксируют превышение скорости.