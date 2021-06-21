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    14:25, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Более тысячи наркопреступлений зарегистрировали в Казахстане за 2021 год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками органов внутренних дел за текущий год выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    « В 2021 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений, из которых более тысяча наркопреступлений, в том числе 758 фактов сбыта и 200 хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято почти две тонны различных видов наркотиков, из них: около четырех килограммов героина и 41 килограмм синтетики», – сказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности.

    По словам Бакытжана Амирханова, разобщена деятельность шести организованных преступных групп, в отношении лидеров и участников которых возбуждено 12 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены три лидера и 30 участников преступных групп. Выявлено 50 фактов контрабанды наркотиков.

    «Современные тенденции развития наркоситуации в Казахстане формируется

    из следующих условий. Сырьевая база каннабиса в Шуской долине в Жамбылской области и культивирование в Кызылординской области, трафик афганского героина по «Северному маршруту», который пролегает через государства Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу и контрабанда синтетических наркотиков из сопредельных государств, а также попытка наладить в стране производство синтетики в условиях лаборатории», – пояснил спикер.

    Также как рассказал Бакытжан Амирханов, в период вегетации (с июня по октябрь) наркосодержащей конопли ежегодно проводится масштабная операция «Қарасора».

    «Очередная операция стартовала в Шу в начале месяца, где с руководителями подразделений проведено инструктивное совещание. В департаментах полиции Жамбылской и Кызылординской областей создаются мобильные группы для патрулирования степной местности, а также автодорог, использование которых возможно в целях транспортировки каннабиса», – отметил он.

    С применением вертолетной техники Национальной гвардии совершаются облеты труднодоступных и отдаленных мест по выявлению посевов индийской конопли в Кызылординской области и прилегающей территории. По его словам, ежегодно в рамках операции изымается и уничтожается порядка 20 тонн марихуаны и гашиша.

    Теги:
    МВД РК Закон и право
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