Более тысячи молодых казахстанцев стали эковолонтерами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Казахстана образованы 17 молодежных научно-просветительских экодвижений в рамках республиканского проекта «Kieli tabigat», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
Так, более 1000 молодых людей в качестве эковолонтеров проводят информационно-разъяснительную работу и организовывают различные экологические акции.
Отметим, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Молодые казахстанцы прошли обучающие онлайн-курсы по эковолонтерству и ведению экоосознанного образа жизни.
Для их обучения приглашены лидеры экологических движений Казахстана, которые провели семинары по темам: эковолонтерство, сортировка твердых бытовых отходов, основы экософии, технологии экономии водных ресурсов и экологизация дома.
Помимо этого был проведен республиканский онлайн-конкурc «ЭкоLife Challenge» по экологической культуре, ведется работа по написанию серии сказок «Приключения Гринэйки», а также до конца года планируется проведение конкурса «From waste to art» по инсталляциям из твердых бытовых отходов, Всемирной экологической акции «World Cleanup day» и другие.
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