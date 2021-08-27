Более тысячи молодых казахстанцев стали эковолонтерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Казахстана образованы 17 молодежных научно-просветительских экодвижений в рамках республиканского проекта «Kieli tabigat», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Так, более 1000 молодых людей в качестве эковолонтеров проводят информационно-разъяснительную работу и организовывают различные экологические акции.

Отметим, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Молодые казахстанцы прошли обучающие онлайн-курсы по эковолонтерству и ведению экоосознанного образа жизни.

Для их обучения приглашены лидеры экологических движений Казахстана, которые провели семинары по темам: эковолонтерство, сортировка твердых бытовых отходов, основы экософии, технологии экономии водных ресурсов и экологизация дома.

Помимо этого был проведен республиканский онлайн-конкурc «ЭкоLife Challenge» по экологической культуре, ведется работа по написанию серии сказок «Приключения Гринэйки», а также до конца года планируется проведение конкурса «From waste to art» по инсталляциям из твердых бытовых отходов, Всемирной экологической акции «World Cleanup day» и другие.