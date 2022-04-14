Более тысячи мероприятий запланировано в Год детей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Во дворце детства и юношества «Болашак сарайы» города Кокшетау состоялось торжественное открытие Года детей, знаменующее собой старт мероприятий по защите, образованию и развитию детей. Всего более тысячи крупномасштабных мероприятий запланировано в Акмолинской области в рамках Года детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики региона, в мероприятии приняли участие 400 школьников из районов и городов Акмолинской области.

Открывая Год детей, аким региона Ермек Маржикпаев подчеркнул, что развитие каждого ребенка как личности является одним из важнейших приоритетов государственной политики.

«На развитие одаренности казахстанских детей постоянно обращает внимание Президент Касым-Жомарт Токаев, в своих программных документах он акцентирует внимание на работу с новым поколением детей, которые должны быть адаптированы к новым условиям жизни, обладать критическим мышлением, быть профессионально ориентированы и гармонично развиты. За этим поколением стоит будущее Нового Казахстана», - отметил глава области.

Аким области также отметил достижения акмолинских школьников. Среди них и ученица 11 класса МГ№5 «Тандау» города Кокшетау Злата Штырбу.

«Я являюсь победительницей республиканского конкурса научных проектов в секции «Экономика». Мой проект был на тему ветровой энергетики и перспектив ее развития в Акмолинской области. Считаю, что мой проект занял первое место, потому что ветроэнергетика сейчас одно из ведущих направлений, и довольно много проблем связано с ней», - поделилась школьница.

Старт Году детей дали победители международных конкурсов «Роботолимп» и «Euro Stars» - Талгат Максат и Ясмина Куаткызы.

Первым мероприятием в рамках Года детей станет проведение регионального чемпионата JasSkills Аqmola-2022, в котором примут участие 22 региональные команды. Более 300 участников выступят по 50 компетенциям, среди которых «ІТ-решения для бизнеса», «Промышленная автоматика», «Smart-Агрономия», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка мобильных приложений» и многие другие.

Всего в рамках Года детей в регионе запланировано более тысячи крупномасштабных мероприятий.

Как добавили в УВП региона, до 2025 года планируется открыть 25 новых детских садов, построить еще 43 школы на 25 тысяч новых мест, оснастить современным оборудованием 376 школ области. На сегодня в Акмолинской области проживает более 200 тысяч детей, что составляет третью часть от населения.



