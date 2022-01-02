Более тысячи мероприятий провели столичные театры в год 30-летия Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря со сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, учреждения культуры столицы в течение всего года активно проводили онлайн-мероприятия. В условиях карантина театры открыли для себя новые формы взаимодействия со зрителем, были организованы онлайн-гастроли, инстаграмм-спектакли, создано онлайн-радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В столичном управлении культуры отметили, что в течение 2021 года в социальных сетях проводились разноплановые мероприятия на интернет-ресурсах подведомственных учреждений культуры, а также транслировались на телеканалах «Хабар» и «Қазақстан», в том числе в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Это инстаграмм-конкурсы, монологи, информативные публикации, видеосюжеты, мастер-классы, прямые эфиры с участием общественных деятелей, поэтов, писателей, звезд казахстанской эстрады и многое другое.

15 октября 2021 года на базе театра «Жастар» был открыт первый в Казахстане инклюзивный театр «Қанаттылар». Руководит творческой группой Арнур Ыскаков. В особенном театре работают около 20 артистов, из них 8 слабослышащих, 5 человек, передвигающихся на коляске, 3 слабовидящих и 2 человека с ДЦП. Также работает специалист-сурдопереводчик.

С 28 октября по 3 ноября 2021 года в Нур-Султане проводился Международный театральный фестиваль «TеатрALL». Участие в нем приняли 12 театров столицы, а также 2 российских театра (Государственный академический центральный театр кукол имени С. Образцова и Московский драматический театр на Малой Бронной). В рамках масштабного мероприятия зрители увидели более 30 лучших постановок творческих коллективов.

Стоит отметить, что в 2021 году столичные театры провели свыше 1000 спектаклей и других мероприятий, охват зрителей составил более 150 тысяч человек. При этом в год 30-летия Независимости Казахстана было представлено 30 премьерных постановок.