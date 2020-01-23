Более тысячи мероприятий к 175-летию Абая пройдут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел брифинг, посвященный реализации Плана мероприятий 175-летнему юбилею Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Во вступительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, отметив масштабность личности великого мыслителя, философа, поэта Великой Степи, значимость творчества выдающегося мыслителя казахского народа, проинформировала о предстоящих мероприятиях.

«Буквально на днях в столице прошло торжественное открытие, знаменующее собой старт мероприятий, посвященных Году Абая. У нас в области подготовка к этой дате началась еще

в прошлом году. Составлен и утвержден областной план мероприятий, в котором, кроме государственных органов, активное участие примет и широкая общественность», - подчеркнула Айна Мусралимова.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления культуры, архивов и документации Гульмиры Бекназаровой, в области запланировано проведение порядка тысячи мероприятий.

Старт мероприятиям в регионе начнется с литературно-познавательного проекта «Абай даналығы сал-серілер мекенінде» на родине одного из знаменитых поэтов эпохи Абая - Биржан сала. Также в ближайшие дни января в областном центре состоится праздничный концерт «Жүрегімнің түбіне терең бойла» с участием студенческой хоровой капеллы «Жастар» КазНУИ (Нур-Султан), солистами и оркестром казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова.

В ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Ботагоз Дюсенова рассказала о внесении предложения о присвоении областной специализированной школе-интернату для одаренных детей №3 имени Абая и изменении направления школы с естественно-научного на гуманитарное.

Проректор КГУ им. Ш. Уалиханова Айгуль Жакупова рассказала, что в ближайших планах вуза обмен опытом с университетами Беларуси и Азербайджана, в которых открыты центры Абая.

«На сегодня с этими университетами налажено тесное сотрудничество. Ведутся переговоры с Московским лингвистическим университетом. Цель нашего круиза – популяризация празднования юбилея Абая за рубежом», - отметила Айгуль Жакупова.

Знаковыми мероприятиями Года Абая станут республиканский айтыс акынов «Ұлы Абай – нар тұлға», международные научно-практические конференции с приглашением ведущих абаеведов, концерт-лекция з аслуженного артиста Республики Казахстан Кенжегали Мыржакбая , праздники улиц Абая в формате Open air, фестивали, мушайра, айтысы, конкурсы и абаевские чтения, областной фестиваль исполнителей песен Абая, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

К слову, в области имя великого поэта носят три аула, один аульный округ, 140 улиц и три школы.