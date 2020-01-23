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Более тысячи мероприятий к 175-летию Абая пройдут в Акмолинской области

23 Января 2020 18:21
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Более тысячи мероприятий к 175-летию Абая пройдут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел брифинг, посвященный реализации Плана мероприятий 175-летнему юбилею Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Во вступительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, отметив масштабность личности великого мыслителя, философа, поэта Великой Степи, значимость творчества выдающегося мыслителя казахского народа, проинформировала о предстоящих мероприятиях.

«Буквально на днях в столице прошло торжественное открытие, знаменующее собой старт мероприятий, посвященных Году Абая. У нас в области подготовка к этой дате началась еще
в прошлом году. Составлен и утвержден областной план мероприятий, в котором, кроме государственных органов, активное участие примет и широкая общественность», - подчеркнула Айна Мусралимова.


По информации исполняющего обязанности руководителя управления культуры, архивов и документации Гульмиры Бекназаровой, в области запланировано проведение порядка тысячи мероприятий.

Старт мероприятиям в регионе начнется с литературно-познавательного проекта «Абай даналығы сал-серілер мекенінде» на родине одного из знаменитых поэтов эпохи Абая - Биржан сала. Также в ближайшие дни января в областном центре состоится праздничный концерт «Жүрегімнің түбіне терең бойла» с участием студенческой хоровой капеллы «Жастар» КазНУИ (Нур-Султан), солистами и оркестром казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова.

В ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Ботагоз Дюсенова рассказала о внесении предложения о присвоении областной специализированной школе-интернату для одаренных детей №3 имени Абая и изменении направления школы с естественно-научного на гуманитарное.


Проректор КГУ им. Ш. Уалиханова Айгуль Жакупова рассказала, что в ближайших планах вуза обмен опытом с университетами Беларуси и Азербайджана, в которых открыты центры Абая.

«На сегодня с этими университетами налажено тесное сотрудничество. Ведутся переговоры с Московским лингвистическим университетом. Цель нашего круиза – популяризация празднования юбилея Абая за рубежом», - отметила Айгуль Жакупова.

Знаковыми мероприятиями Года Абая станут республиканский айтыс акынов «Ұлы Абай – нар тұлға», международные научно-практические конференции с приглашением ведущих абаеведов, концерт-лекция з аслуженного артиста Республики Казахстан Кенжегали Мыржакбая , праздники улиц Абая в формате Open air, фестивали, мушайра, айтысы, конкурсы и абаевские чтения, областной фестиваль исполнителей песен Абая, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

К слову, в области имя великого поэта носят три аула, один аульный округ, 140 улиц и три школы.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Абай,
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