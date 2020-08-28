Более тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 048 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 5 медработников, которые скончались в результате заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу
Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.
По состоянию на 9.00 часов 28 августа ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 048 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 5 заявкам на случай летального исхода заболевания.
В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (146) и Алматы (126), Алматинской (93), Акмолинской (80) и Западно-Казахстанской (73) областей.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:
- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;
- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.
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