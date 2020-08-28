+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией

28 Августа 2020 10:54
Поделиться:
Более тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 048 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 5 медработников, которые скончались в результате заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

Новости по теме
Почти 2,4 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода
Пассажирам нацперевозчика перебронируют билеты в Киев или вернут их стоимость 255 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК Пневмония с признаками коронавируса: 531 заболевший, семь умерших за сутки

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

По состоянию на 9.00 часов 28 августа ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 048 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 5 заявкам на случай летального исхода заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (146) и Алматы (126), Алматинской (93), Акмолинской (80) и Западно-Казахстанской (73) областей.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:

- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив