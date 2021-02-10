Более тысячи медработников и сотрудников санслужбы получили вакцину от коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вакцину против коронавируса получили 1 025 медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге заверил, что «серьезных реакций на вакцину не наблюдается».

«Альтернативой ограничительным мерам является только вакцинация. Во второй половине февраля мы ожидаем партию вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе», - проинформировал А. Жуматаев.

Главный санврач области призвал жителей региона не отказываться от вакцинации и таким образом защитить себя и близких от коронавируса.

«Смягчение ограничительных мер не означает, что вирус исчез. Он рядом с нами и в любой момент может вызвать заболевание. Призываю всех продолжать соблюдать простые санитарные правила: уменьшить социальные контакты, держать социальную дистанцию, носить маски, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком», - сказал А. Жуматаев.

Напомним, с 13 февраля в регионе смягчают режим карантина.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.















