22 Июля 2022 22:10

Более тысячи магазинов у дома проверили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан на еженедельной основе проводится мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары магазинов у дома. Мониторингом было охвачено более 1 тыс. магазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В процессе работы выявлены нарушения по превышению торговой надбавки и соблюдению санитарных норм хранения овощной и молочной продукции.

Согласно Закону Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» предприниматель обязан обеспечить наличие ценника на товаре и соблюдение предельной торговой надбавки. Управление уведомляет о том, что за отсутствие ценников и превышение торговой надбавки более 15% предприниматель привлекается к административной ответственности, также владельцам магазинов у дома необходимо соблюдать санитарные нормы, в том числе по хранению скоропортящихся продуктов: не выключать холодильные камеры, оборудовать стеллажами сектор молочной продукции, контролировать пониженную температуру и влажность окружающего воздуха, а также соблюдать определенный световой режим.