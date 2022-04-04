РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:17, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Более тысячи костанайских школьников участвуют в международном исследовании PISA

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С 4 апреля 2022 года стартовало международное сравнительное исследование PISA, в котором принимают участие свыше тысячи школьников Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

    PISA – это международная программа по оценке академических достижений 15-летних школьников. Исследование разработано и проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и оценивает уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности учащихся. Организации и участники опроса отбираются международной организацией методом случайного отбора.

    «Исследование проводится каждые 3 года, начиная с 2000 года. За это время в исследовании приняли участие более 3 миллионов 15-летних учащихся. В прошлом году исследование из-за пандемии не проводилось. В 2022 году в исследовании примут участие около 80 стран. В Костанайской области для исследования случайным образом выбраны 1030 учащихся из 4 колледжей и 32 школ, из которых 15 городских и 17 сельских»,- прокомментировали в ведомстве.

    Исследование PISA проводится в компьютерном формате и состоит из теста и анкеты для участников. Впервые в новом цикле будут также оцениваться навыки творческого мышления.

    Результаты PISA не влияют на оценки школьников, но становятся объектом серьезного анализа.

    «Исследование не только оценивает чтение учащихся, математическую и научную грамотность, но также изучает их мотивацию, убеждения и стратегии обучения. PISA следит за современным образовательным процессом и оценивает способность учащихся применять то, чему они научились в школе, что является важным аспектом функциональной грамотности в 21 веке. Полученные данные помогут выявить проблемные зоны в образовании, а также разработать рекомендации по совершенствованию образовательной стратегии»,- добавили в управлении.

    Само исследование продлится до 20 мая.


    Фото:пресс-служба областного управления образования Костанайской области



    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!