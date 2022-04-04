Более тысячи костанайских школьников участвуют в международном исследовании PISA

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С 4 апреля 2022 года стартовало международное сравнительное исследование PISA, в котором принимают участие свыше тысячи школьников Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

PISA – это международная программа по оценке академических достижений 15-летних школьников. Исследование разработано и проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и оценивает уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности учащихся. Организации и участники опроса отбираются международной организацией методом случайного отбора.

«Исследование проводится каждые 3 года, начиная с 2000 года. За это время в исследовании приняли участие более 3 миллионов 15-летних учащихся. В прошлом году исследование из-за пандемии не проводилось. В 2022 году в исследовании примут участие около 80 стран. В Костанайской области для исследования случайным образом выбраны 1030 учащихся из 4 колледжей и 32 школ, из которых 15 городских и 17 сельских»,- прокомментировали в ведомстве.

Исследование PISA проводится в компьютерном формате и состоит из теста и анкеты для участников. Впервые в новом цикле будут также оцениваться навыки творческого мышления.

Результаты PISA не влияют на оценки школьников, но становятся объектом серьезного анализа.

«Исследование не только оценивает чтение учащихся, математическую и научную грамотность, но также изучает их мотивацию, убеждения и стратегии обучения. PISA следит за современным образовательным процессом и оценивает способность учащихся применять то, чему они научились в школе, что является важным аспектом функциональной грамотности в 21 веке. Полученные данные помогут выявить проблемные зоны в образовании, а также разработать рекомендации по совершенствованию образовательной стратегии»,- добавили в управлении.

Само исследование продлится до 20 мая.

Фото:пресс-служба областного управления образования Костанайской области







