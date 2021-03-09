Более тысячи костанайских предпринимателей освобождены от арендной платы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В Костанайской области 1087 предпринимателей освобождены от арендной платы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную Палату предпринимателей.

Речь идет о субъектах бизнеса, которые арендуют помещения у госучреждений и квазигосударственного сектора. Общая сумма сэкономленных предпринимателями средств составляет почти 240 млн тенге.

«По нашим данным, в период пандемии в Костанайской области было приостановлено начисление арендной платы для 1087 субъектов бизнеса, занимающих площади местных исполнительных органов и квазигоссектора, по 1522 договорам. Также в период карантина Палатой предпринимателей была проведена работа с арендодателями-частниками, по результатам которой более 3 500 субъектов бизнеса получили отсрочки, перерасчет, либо снижение арендной платы до 50 %», - рассказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, в прошлом году в Казахстане пострадавшие от пандемии субъекты МСБ были освобождены от арендной платы за госимущество и имущество квазигоссектора. 5 марта этого года госкомиссия одобрила срочный пакет мер поддержки предпринимателей, в котором освобождение от аренды продлено до 1 июля 2021 года.