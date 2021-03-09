РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 09 Март 2021 | GMT +6

    Более тысячи костанайских предпринимателей освобождены от арендной платы

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В Костанайской области 1087 предпринимателей освобождены от арендной платы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную Палату предпринимателей.

    Речь идет о субъектах бизнеса, которые арендуют помещения у госучреждений и квазигосударственного сектора. Общая сумма сэкономленных предпринимателями средств составляет почти 240 млн тенге.

    «По нашим данным, в период пандемии в Костанайской области было приостановлено начисление арендной платы для 1087 субъектов бизнеса, занимающих площади местных исполнительных органов и квазигоссектора, по 1522 договорам. Также в период карантина Палатой предпринимателей была проведена работа с арендодателями-частниками, по результатам которой более 3 500 субъектов бизнеса получили отсрочки, перерасчет, либо снижение арендной платы до 50 %», - рассказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.
    Напомним, в прошлом году в Казахстане пострадавшие от пандемии субъекты МСБ были освобождены от арендной платы за госимущество и имущество квазигоссектора. 5 марта этого года госкомиссия одобрила срочный пакет мер поддержки предпринимателей, в котором освобождение от аренды продлено до 1 июля 2021 года.

    Теги:
    Бизнес Костанайская область Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!