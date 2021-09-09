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    09:19, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более тысячи костанайцев с «красным» статусом нарушили карантин

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Нарушителей домашнего карантина в Костанайской области становится все больше. Их выявляют с помощью приложения Ashyq, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

    На сегодняшний день уже 1122 посетителя с «красным» и 588 с «желтым» статусами пытались пройти на объекты Костанайской области.

    «Списки нарушителей домашнего карантина после выяснения всех обстоятельств публикуются на сайте ДСЭК. Однако мы видим, что по сравнению с прошлым месяцем число костанайцев с «красным» и «желтым» статусами выросло почти в 2 раза. Мы еще раз призываем жителей области ответственно подходить к своему здоровью и здоровью окружающих, а бизнес – принимать оперативные меры по отношению к нарушителям», - сообщил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

    Напомним, «красный» статус означает, что у пользователя положительный ПЦР-тест, вход для него запрещен на все объекты бизнеса. «Желтый» статус запрещает вход в общественные заведения, он означает, что пользователь был в контакте с больным COVID-19 и может заходить только в аптеки и продуктовые магазины.

    «Зеленый» статус не предполагает ограничений для передвижения, он означает, что пользователь вакцинирован либо имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. «Синий» же означает, что ограничений для входа также нет, исключение составляют организации, где обязательно наличие ПЦР-теста.

    В Палате предпринимателей обращают внимание на то, что лица с «синим» статусом, имеющие медотвод, также имеют право на посещение. Однако таким людям необходимо иметь при себе подтверждающий документ, пока происходит интеграция баз данных.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область Общество
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