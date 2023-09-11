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    15:50, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более тысячи компаний с участием немецкого капитала действуют в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о потенциале увеличения товарооборота между Казахстаном и Германией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан является ведущим экономическим партнером Германии в Центральной Азии, более 80% всей торговли с нашим регионом приходится на Казахстан. Несмотря на все препятствия, взаимная торговля между нашими странами в прошлом году выросла, есть хорошие предпосылки для значительного наращивания товарооборота в текущем году. По итогам прошлого года товарооборот составил 2,8 млрд долларов, что почти на 25% выше 2021 года», - сказал Роман Скляр на Казахстанско-Германском бизнес-форуме.


    Такая динамика, по его словам, стала возможной, благодаря положительным тенденциям в реализации совместных проектов.

    «На сегодня в Казахстане насчитывается более одной тысячи действующих компаний с участием немецкого капитала. Мы заинтересованы и далее активно работать с германским бизнесом для запуска новых инвестиционных проектов», - добавил зампремьера.


    Теги:
    Германия Экономика
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