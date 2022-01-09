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Более тысячи казахстанских туристов не могут вылететь из Турции

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 14:08
Более тысячи казахстанских туристов не могут вылететь из Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи казахстанских туристов не могут вылететь из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

По сообщению телеканала, наши дипломаты создали специальный штаб для оказания правовой, информационной поддержки авиапассажирам. На помощь также отозвались соотечественники, которые живут в Стамбуле.

«Вчера мы не смогли вылететь, потому что из Казахстана не летают самолеты. Тогда к нам на помощь пришли наши братья-казахи, проживающие в Стамбуле. Они нас встретили, разместили и накормили», - рассказывает казахстанский турист.

Казахстанцев разместили в офисе Казахско-турецкого фонда. Людям оказывают всяческую поддержку.

«Когда узнал, что в двух аэропортах застряли наши соотечественники, сразу выехал на место, куда собирается помощь», - отметил волонтер.

Ранее сообщалось, что около 170 граждан Казахстана застряли в транзитной зоне аэропортов России. Об этом заявил посол Казахстана в России Ермек Кушербаев.

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