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Более тысячи изнасилований совершено в 2019 году в Казахстане - МВД

8 Января 2020 18:56
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Более тысячи изнасилований совершено в 2019 году в Казахстане - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в Казахстане совершено более тысячи изнасилований. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году совершено более тысячи изнасилований (1 047). Из них в 15 % случаев (154) пострадали несовершеннолетние. Несмотря на общее стабильное ежегодное снижение, в сравнении с 2018 годом, количества изнасилований, к сожалению, в отношении детей такие преступления продолжают совершаться, что, естественно, вызывает особую тревогу у общественности», - сказал Санжар Адилов.

Схожим преступлением, по его словам, являются насильственные действия сексуального характера.

«Объем таких преступлений составляет 34 % (361) по отношению к изнасилованиям. Учитывая, что данные преступления влекут тяжкие последствия, отрицательно сказываются на здоровье и психике потерпевших, особенно малолетних, способствуют распространению разврата и снижению культуры общества - ужесточение ответственности за совершение таких преступлений, на фоне общей гуманизации уголовного законодательства, является вполне оправданным», - подчеркнул Санжар Адилов.

Отметим, 31 декабря Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности, который предусматривает в том числе и усиление наказания за преступления против половой неприкосновенности.



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Ключевые слова: МВД РК,
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Серик Сабеков

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