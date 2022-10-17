17 Октября 2022, 21:20

Более тысячи иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили 1 017 нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, иностранцы обычно нарушают разрешенные сроки пребывания в нашей стране.

Редко, но встречаются случаи попрошайничества со стороны приезжих. В районе М.Жумабаева двое жителей Узбекистана за это нарушение получили административный арест сроком на двое суток.

Ответственность за нарушения миграционного законодательства понесли и 704 казахстанца. Чаще всего они не уведомляют своевременно органы внутренних дел о пребывании у них гостей из других стран.

За последнюю неделю в регионе выявили 15 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы. С начала года зарегистрировано 34 таких случая.