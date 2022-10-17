Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
17 Октября 2022, 21:20

Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили 1 017 нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, иностранцы обычно нарушают разрешенные сроки пребывания в нашей стране.

Редко, но встречаются случаи попрошайничества со стороны приезжих. В районе М.Жумабаева двое жителей Узбекистана за это нарушение получили административный арест сроком на двое суток.

Ответственность за нарушения миграционного законодательства понесли и 704 казахстанца. Чаще всего они не уведомляют своевременно органы внутренних дел о пребывании у них гостей из других стран.

За последнюю неделю в регионе выявили 15 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы. С начала года зарегистрировано 34 таких случая.


Новости по теме
Мошенник обманул сельчан на 10 млн тенге в Абайской области
Браконьеров из Актобе задержали в Кызылординской области
Группу сбытчиков мефедрона задержали в Астане и Алматы
Читайте также
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
О запасах угля проинформировали в акимате СКО
Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске
Более 100 кг рогов сайги изъято в Алматинской области
Сколько котлов работает на Петропавловской ТЭЦ-2
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив