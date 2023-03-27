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Более тысячи гостей посетили «Nauryz Fest 2023» в Германии

Арнур Рахимбеков
27 Марта 2023, 20:17
Более тысячи гостей посетили «Nauryz Fest 2023» в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг прошло праздничное мероприятие «Nauryz Fest 2023», организованное сообществом казахстанско-немецкой дружбы «Qazan e.V», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие приехали многочисленные гости, в большинстве - выходцы из Казахстана, ныне проживающие ФРГ, из соседних земель - Гессен, Бавария, Саар и Райнланд-Пфальц. Общее количество гостей превысило тысячу человек.

С приветственным словом выступили бургомистр г.Залах Деннис Эберле (Dennis Eberle) и генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне Тауболды Умбетбаев.

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На празднике выступили более двадцати певцов и музыкантов, в том числе казахские танцы и песни на казахском языке исполнили немецкие дети.

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Организаторами была проведена лотерея и разыграно множество подарков.

На «восточном базаре» гостям были предложены блюда казахской кухни, а также национальный напиток кумыс от известного производителя этого напитка в Европе Ганса Цольмана.

photo Председатель сообщества «Qazan e.V» Валерий Оствальд и режиссер праздника Светлана Скори отметили, что важно сохранять традиции Казахстана на немецкой земле, а также то, что дети бывших казахстанцев, принимая участие в подобных мероприятиях, сохраняют их на новой родине.

Также представители «Qazan e.V» поблагодарили за поддержку в организации мероприятия Фонд «Отандастар» и Посольство РК в Германии.


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