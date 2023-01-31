Более тысячи городов во всем мире уже используют сеть 5G

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Роль интернета для человечества сегодня неоценима. Одна из важных задач телекоммуникационного сектора в РК — внедрение пятого поколения мобильной связи 5G, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Во многих странах ввод 5G идет полным ходом, а предприниматели и население уже оценили плюсы этого вида связи. Так, согласно данным Statista, значительно опережают другие страны в развертывании 5G Китай и США: в общей сложности пятым поколением покрыто уже 652 города, из которых 356 приходится на Китай, 296 — на США.

В пятерку лидеров по подключению стандарта 5G также вошли Филиппины (98 городов), Южная Корея (85 городов) и Канада (84 города). Замыкают топ-10 Испания, Италия, Германия, Великобритания и Саудовская Аравия.

В период после пандемии внедрение стандарта 5G может способствовать восстановлению экономики, а также стимулировать экономический рост по всему миру.

Ряд аналитиков сектора приводит весьма впечатляющие статистику и прогнозы.

Переход к 5G в разных странах происходит с разной скоростью. К примеру, к 2025 году в развитом Азиатско-Тихоокеанском регионе проникновение сети 5G составит 64 %, в Северной Америке — 63 %, в Китае — 52 %, в Арабских государствах — 49 %, в Европе — 44 %. Таким образом, внедрение 5G становится приоритетом развития государств.

При этом в СНГ доля подключений к интернету с помощью 5G к концу 2025 года прогнозируется всего на уровне 9 %, что может говорить о существенном потенциале в этом направлении непосредственно для РК.

В Казахстане, в свою очередь, уже предприняты важные шаги в развитии и подключении сети 5G. 22-23 декабря 2022 года в республике провели аукцион на радиочастоты для 5G. Проведение аукциона на частоты — общемировая практика справедливого распределения частот.

Торги проводились на площадке информационной системы gosreestr.kz, все проходило в рамках прозрачности и открытости без каких-либо ограничений. Первый лот предлагался в полосах радиочастот 3600–3700 МГц (100 МГц), второй — в диапазоне 3700–3800 МГц (100 МГц). Начальная цена каждого лота составила 1 761 225 000 тенге.

В результате цена лота № 1 увеличилась до 62,7 млрд тенге, а предложение за лот № 2 составило рекордные 93,4 млрд тенге.

По итогам прошедшего аукциона можно сделать несколько выводов. Во-первых, подобный аукцион в Казахстане проводился в первый раз, и, соответственно, начальная цена лотов была максимально низкой. Многократное увеличение конечной цены демонстрирует справедливую стоимость, сформированную на рыночных условиях. Соответственно, результаты прошедших торгов можно брать за основу для следующего аукциона.

Во-вторых, мы видим рост предложенной цены со стороны участников: в первом аукционе сумма составила 62,7 млрд тенге, а во втором — 93,4 млрд тенге. Это говорит о высоком спросе со стороны участников рынка. Кроме того, такой спрос возникает и за счет того, что национальный ресурс радиочастот является ограниченным: как отметили в МЦРИАП, именно поэтому распределение полос РЧС для внедрения и развития сотовой связи пятого поколения 5G/IMT было решено проводить посредством торгов.

В-третьих, спрос на частоты связан с глобальным развитием сети 5G и его перспективами.

Полученные от аукциона средства будут направлены на развитие отрасли телекоммуникаций в рамках нового национального проекта «Доступный интернет». Этот проект предусматривает обеспечение порядка трех тысяч сел оптоволоконными линиями связи, прокладку «оптики» вдоль республиканских и областных дорог, строительство антенно-мачтовых сооружений, подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным селам и прочее.

Фото: aa.com.tr