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Более тысячи единиц спецтехники убирают снег в столице
12 Ноября 2019 17:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районах столицы полным ходом идут работы по очистке территории города от снега, для борьбы с гололедом дороги посыпают песко-соляной смесью, сообщает официальный сайт столичного акимата.
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В санитарной очистке города на сегодня, 12 ноября, задействованы1008 единицы спецтехники и 1749 дорожных рабочих. В разрезе районов эти цифры выглядят следующим образом:
Район Алматы - 223 ед. спецтехники и 390 дорожных рабочих;
Район Байконур - 149 ед. спецтехники и 320 дорожных рабочих;
Район Есиль - 385 ед. спецтехники и 538 дорожных рабочих;
Район Сарыарка - 251 ед. спецтехники и 501 дорожных рабочих.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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