Более тысячи единиц спецтехники убирают снег в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районах столицы полным ходом идут работы по очистке территории города от снега, для борьбы с гололедом дороги посыпают песко-соляной смесью, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В санитарной очистке города на сегодня, 12 ноября, задействованы1008 единицы спецтехники и 1749 дорожных рабочих. В разрезе районов эти цифры выглядят следующим образом:

Район Алматы - 223 ед. спецтехники и 390 дорожных рабочих;

Район Байконур - 149 ед. спецтехники и 320 дорожных рабочих;

Район Есиль - 385 ед. спецтехники и 538 дорожных рабочих;

Район Сарыарка - 251 ед. спецтехники и 501 дорожных рабочих.