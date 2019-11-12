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Более тысячи единиц спецтехники убирают снег в столице

12 Ноября 2019 17:35
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Более тысячи единиц спецтехники убирают снег в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районах столицы полным ходом идут работы по очистке территории города от снега, для борьбы с гололедом дороги посыпают песко-соляной смесью, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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В санитарной очистке города на сегодня, 12 ноября, задействованы1008 единицы спецтехники и 1749 дорожных рабочих. В разрезе районов эти цифры выглядят следующим образом:

Район Алматы - 223 ед. спецтехники и 390 дорожных рабочих;

Район Байконур - 149 ед. спецтехники и 320 дорожных рабочих;

Район Есиль - 385 ед. спецтехники и 538 дорожных рабочих;

Район Сарыарка - 251 ед. спецтехники и 501 дорожных рабочих.

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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