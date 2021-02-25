Более тысячи доз героина изъяли у жителя Костанайской области

ТОБЫЛ. КАЗИНФОРМ – Более тысячи доз героина изъяли у жителя города Тобыл Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности установили ранее судимого 35-летнего жителя города Тобыла Костанайского района. По имеющейся информации мужчина причастен к сбыту наркотических средств.

20 февраля на территории одного из гаражных кооперативов 35-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе осмотра из кармана куртки были изъяты наркотики. 38 граммов героина находились в пачке из-под сигарет. При проведении осмотра гаража оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток весом более 170 граммов этого наркотического вещества. Также изъяты электронные весы. Общий вес героина составил свыше 200 граммов (более тысячи доз)», - сообщили в полиции региона.

По данному факту проводятся дальнейшие следственные действия по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.