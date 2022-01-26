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Более тысячи детей прошли лечение в реабилитационном центре в Талдыкоргане

26 Января 2022 19:46
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Более тысячи детей прошли лечение в реабилитационном центре в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Областной детский реабилитационный центр, расположенный в Талдыкоргане, предназначен для оздоровления и реабилитации детей в возрасте от пяти до 18 лет с заболеваниями органов дыхания. За полтора года его работы восстанавливающее лечение прошли более тысячи детей. Учитывая специфику, центр имеет особое значение в период борьбы с пандемией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

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Реабилитационный центр «Куншуак» рассчитан на 75 мест. Лечение бесплатное, на основе направления из поликлиники по месту жительства.

С целью оздоровления и укрепления иммунной системы детей в реабилитационном центре используют как традиционные, так и современные методы лечения. Помимо медикоментозного лечения и физиотерапии применяется лечебная физкультура и массаж, климатотерапия. Среди полезных процедур душ Шарко, гидромассажная ванна, фитобочка, солевая шахта и многое другое. Выздоровлению способствует и сбалансированный рацион питания. В свободное от процедур время с детьми занимается психолог и музыкант. Такой комплексный подход обеспечивает получение положительного лечебного эффекта в сжатые сроки.

Как отмечает директор медучреждения Советхан Сарсебаева, работа в центре ведется по двум направлениям: медицинскому и педагогическому.

«К нам направляют детей, переболевших коронавирусом, гриппом, с осложнениями после бронхита, астмой. В ходе реабилитации по назначению врача они проходят все виды необходимых восстанавливающих процедур. С начала открытия мы пролечили уже более тысячи детей. Сейчас у нас лечатся еще 11 ребятишек», - сообщила С. Сарсебаева.

По словам специалистов, в связи с ростом у детей аллергических заболеваний усложнилось и лечение болезней органов дыхания. Поэтому работа и развитие реабилитационных центров, подобных «Куншуак», очень важна для укрепления здоровья подрастающего поколения.

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#Алматинская область   #Здравоохранение  
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