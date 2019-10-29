Более тысячи датчиков дыма установили столичные пожарные с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по ЧС рассказали о мерах по профилактике пожаров при наступлении отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш план заданий подразумевает проведение массовых мероприятий по агитационно-разъяснительной работе среди населения города Нур-Султана. В эту работу входят прокрутка и размещение видеороликов по противопожарной тематике на городских LED-дисплеях, в торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей», - сказал в кулуарах департамента старший лейтенант гражданской защиты ДЧС Нур-Султана Бексултан Рахымбаев.

Столичные пожарные не ограничиваются лишь агитацией и устанавливают в домах датчики дыма и угарного газа.









«С начала года установлено 1164 датчика угарного газа и дыма. Уже были случаи, когда эти датчики спасали жизни людей. Такой случай был у нас по адресу Акмола, 30. Там датчик спас многодетную семью. Помимо этого, нами проводятся подворовые обходы совместно с местными волонтерами», - отметил спикер.





«В ноябре мы планируем размещать наши памятки по линии пожарной безопасности на обратной стороне счетов за коммунальные услуги. Тираж будет 300 тыс. экземпляров, что позволяет говорить о полном охвате населения города», - добавил Б. Рахымбаев.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2019 года по городу зарегистрировано 484 пожара – для сравнения в 2018 году их было 509. Материальный ущерб от пожаров этого года составил более 2 млн тенге, в них погибли 13 человек, включая 5 детей.