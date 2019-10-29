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Более тысячи датчиков дыма установили столичные пожарные с начала года

29 Октября 2019 17:08
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Более тысячи датчиков дыма установили столичные пожарные с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по ЧС рассказали о мерах по профилактике пожаров при наступлении отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш план заданий подразумевает проведение массовых мероприятий по агитационно-разъяснительной работе среди населения города Нур-Султана. В эту работу входят прокрутка и размещение видеороликов по противопожарной тематике на городских LED-дисплеях, в торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей», - сказал в кулуарах департамента старший лейтенант гражданской защиты ДЧС Нур-Султана Бексултан Рахымбаев.

Столичные пожарные не ограничиваются лишь агитацией и устанавливают в домах датчики дыма и угарного газа.



«С начала года установлено 1164 датчика угарного газа и дыма. Уже были случаи, когда эти датчики спасали жизни людей. Такой случай был у нас по адресу Акмола, 30. Там датчик спас многодетную семью. Помимо этого, нами проводятся подворовые обходы совместно с местными волонтерами», - отметил спикер.


«В ноябре мы планируем размещать наши памятки по линии пожарной безопасности на обратной стороне счетов за коммунальные услуги. Тираж будет 300 тыс. экземпляров, что позволяет говорить о полном охвате населения города», - добавил Б. Рахымбаев.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2019 года по городу зарегистрировано 484 пожара – для сравнения в 2018 году их было 509. Материальный ущерб от пожаров этого года составил более 2 млн тенге, в них погибли 13 человек, включая 5 детей.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Безопасность, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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