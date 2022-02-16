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Более тысячи челюстно-лицевых операций за год сделали жителям Карагандинской области

16 Февраля 2022 21:17
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Более тысячи челюстно-лицевых операций за год сделали жителям Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошлый год в отделении челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова проведено 1 076 операций пациентам Карагандинской области с врожденными, приобретенными патологиями, травмами и воспалениями. Из них 630 были прооперированы в экстренном порядке. 270 хирургических вмешательств перенесли дети, в том числе малыши, с такими патологиями, как врожденные расщелины верхней губы и неба («заячья губа» и «волчья пасть»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В год в отделение поступают пять – семь пациентов с подобными диагнозами. Как правило, дети переносят по пять – семь операций, первую из которых при расщелине верхней губы проводят с двух – трех месяцев. А при расщелине неба – с двух с половиной – трех лет.

«Когда будет проводиться операция, зависит в том числе и от того, как ребенок набирает вес, растет и развивается. После следуют корректирующие операции, они проводятся до 14–18 лет. Но бывают случаи, когда пациенты с такими диагнозами приходят на первую операцию уже во взрослом возрасте. У нас были первичные пациенты 35 лет и 50 лет», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Владимир Дырда.

К примеру, 30-летний житель Балхаша перенес семь челюстно-лицевых операций, чтобы исправить врожденную патологию. У мужчины была полная расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба.

«Это был функциональный дефект – из-за расщелины неба пища могла выходить через нос. Дефект устранили. Все операции, обследования перед ними пациент прошел в рамках ОСМС, то есть бесплатно», – добавил хирург.

Другой пациент из Караганды перенес за счет ОСМС операцию по удалению ринофимы – образования на коже, которое развилось в результате хронического воспаления сальных желез. Кожные клетки разрослись настолько, что перекрыли дыхательные пути. За 2,5 часа мужчине удалили новообразования и пересадили на поврежденную часть носа кожу с плеча. Операция проводилась под общим наркозом. После удаления ринофимы пациент смог свободно дышать и избавился от внешнего дискомфорта.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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