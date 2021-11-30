Более тысячи человек трудоустроят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили предварительные итоги социально-экономического развития региона за 11 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управлений акимата области, акиматов районов и города Тараза, индекс физического объема промышленного производства по итогам 11 месяцев ожидается на уровне 104%, сельского хозяйства – 100,5%, инвестиций – 105%, строительных работ – 107%, введенного жилья – 115,2%, розничной торговли – 103,7%. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова.

По словам руководителя управления финансов акимата Жамбылской области Жаксылыка Сапаралиева, освоено 96,4% бюджетных средств.

Глава региона учинил жесткий спрос с акимов районов и руководителей управлений, которые отстают по итогам 11 месяцев.

«Время поджимает. Если хоть один день бездействовать, то вся работа пойдет насмарку. Показатели Жамбылской области не должны быть ниже среднереспубликанских. Это наша главная задача. Следует максимально использовать все возможности и ресурсы. Выделенные деньги должны быть полностью освоены. Никакие отговорки не принимаются», - сказал аким области.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе намерены открыть производства с общим объемом инвестиций в 59 млрд тенге. До 2025 года в регионе планируют открыть горно-обогатительный комбинат за 21 млрд тенге, в который входят рудник и золотоизвлекательная фабрика. Мощность производства - 500 тысяч тонн руды в год. Будет создано 400 рабочих мест.

Появится в Жамбылской области и завод по добыче и обогащению золотосодержащей руды стоимостью 500 млн тенге и мощностью 30 тысяч тонн концентрата руды в год. Работой обеспечат 23 человека.

На 2022 год запланирована реализация трех проектов в строительной индустрии. Работой обеспечат 488 человек. В регионе расширят и модернизируют производственную площадку по выпуску строительных материалов за 7,3 млрд тенге. Ожидается расширение мощности завода по производству тонкомолотого мраморного наполнителя, стоимость проекта 1,08 млрд тенге, мощность - 127 тысяч тонн продукции в год.

В целом в регионе дадут старт семи производствам на 59 млрд тенге. Трудоустроят 1,1 тыс. человек.

Напомним, что в региональную карту индустриализации до 2025 года вошли 34 инвестиционных проекта на сумму 1,8 трлн тенге. А в этом году ожидается запуск 11 производств с общим объемом инвестиций 435,8 млрд тенге.