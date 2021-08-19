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Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау
19 Августа 2021 21:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау было выявлено более тысячи человек, пытавшихся попасть в общественные объекты, имея «красный» статус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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По словам руководителя отдела контроля и надзора за объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Рысжан Таубаевой, карантинные требования в первую очередь нарушаются в местах общественного питания и компьютерных игровых клубах.
«В состав 64 мобильных групп, созданных распоряжениями городских и районных акимов, входят представители ДВД, НПП «Атамекен», территориальных акиматов. На сегодняшний день в области выявлено 772 правонарушения. На объекты МСБ и физических лиц наложено 524 штрафа. Уже в августе проведено 617 рейдов на 2801 объекте. В регионе 1348 жителей с «красным» статусом пытались пройти в общественные заведения. Часть из них оштрафованы, часть предупреждены. 859 жителям региона с «желтым» статусом, также пытавшимся пройти в общественные объекты, разослано последнее постановление главного санитарного врача региона», - рассказала Рысжан Таубаева.
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