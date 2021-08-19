Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау

19 Августа 2021 21:50
Поделиться:
Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау было выявлено более тысячи человек, пытавшихся попасть в общественные объекты, имея «красный» статус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
Полицейские остановили два свадебных торжества в Туркестанской области Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

По словам руководителя отдела контроля и надзора за объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Рысжан Таубаевой, карантинные требования в первую очередь нарушаются в местах общественного питания и компьютерных игровых клубах.

«В состав 64 мобильных групп, созданных распоряжениями городских и районных акимов, входят представители ДВД, НПП «Атамекен», территориальных акиматов. На сегодняшний день в области выявлено 772 правонарушения. На объекты МСБ и физических лиц наложено 524 штрафа. Уже в августе проведено 617 рейдов на 2801 объекте. В регионе 1348 жителей с «красным» статусом пытались пройти в общественные заведения. Часть из них оштрафованы, часть предупреждены. 859 жителям региона с «желтым» статусом, также пытавшимся пройти в общественные объекты, разослано последнее постановление главного санитарного врача региона», - рассказала Рысжан Таубаева.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
Полицейские остановили два свадебных торжества в Туркестанской области
Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области
87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Популярное
1 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
2 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
3 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
6 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Читайте также
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив