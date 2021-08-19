Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау было выявлено более тысячи человек, пытавшихся попасть в общественные объекты, имея «красный» статус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По словам руководителя отдела контроля и надзора за объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Рысжан Таубаевой, карантинные требования в первую очередь нарушаются в местах общественного питания и компьютерных игровых клубах.

«В состав 64 мобильных групп, созданных распоряжениями городских и районных акимов, входят представители ДВД, НПП «Атамекен», территориальных акиматов. На сегодняшний день в области выявлено 772 правонарушения. На объекты МСБ и физических лиц наложено 524 штрафа. Уже в августе проведено 617 рейдов на 2801 объекте. В регионе 1348 жителей с «красным» статусом пытались пройти в общественные заведения. Часть из них оштрафованы, часть предупреждены. 859 жителям региона с «желтым» статусом, также пытавшимся пройти в общественные объекты, разослано последнее постановление главного санитарного врача региона», - рассказала Рысжан Таубаева.