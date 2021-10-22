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    15:04, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более тысячи человек расчищают Алматы от снега

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы представили информацию по выпадению осадков в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 22:00 21 октября в Алматы начался дождь, который с перерывами перешел в снег.

    «Выход техники составляет 537 единиц, в том числе 117 пескоразбрасывателей. Работают 1073 дорожных рабочих. В предгорных и горных районах производится посыпка противогололедных материалов и сметание снега. В предгорных районах выпало 10 см снега, в горной местности 16 см. В городе ведутся работы по уборке веток, упавших от налипшего мокрого снега, санитарная обрезка поломанных веток, нависших над дорогами и тротуарами, а также уборка опавшей листвы», - отметили в управлении жилищной политики Алматы.

    В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за работами.

    По прогнозу «Казгидромета», выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега ожидается до первой половины ночи на 23 октября. Сегодня днем +2, +4 градуса, ночью -1, -3. Завтра днем +8, +10 градусов тепла.

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