Более тысячи человек привлекли в Атырау к ответственности за загрязнение города

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2019 году полицейские впервые активно взялись за борьбу с людьми, загрязняющими город, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала сотрудник пресс-службы департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова, в 2019 году было составлено 1 072 протокола в отношении жителей города, выбрасывавших мусор в неположенных местах, а также за слив канализационных отходов из септиков в неустановленных местах.

Как напомнили в полиции, человек попавший в поле зрения за такое нарушение в третий раз может быть арестован на 15 суток.