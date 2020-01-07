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Более тысячи человек привлекли в Атырау к ответственности за загрязнение города

7 Января 2020 14:50
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Более тысячи человек привлекли в Атырау к ответственности за загрязнение города

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 2019 году полицейские впервые активно взялись за борьбу с людьми, загрязняющими город, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировала сотрудник пресс-службы департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова, в 2019 году было составлено 1 072 протокола в отношении жителей города, выбрасывавших мусор в неположенных местах, а также за слив канализационных отходов из септиков в неустановленных местах.

Как напомнили в полиции, человек попавший в поле зрения за такое нарушение в третий раз может быть арестован на 15 суток.


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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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