Более тысячи человек получили гражданство Казахстана - миграционная полиция Астаны

10 Января 2023, 12:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Астаны Анар Жомартова сообщила, сколько человек получили гражданство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В казахстанское гражданство принято 1 281 человек: по Указу Президента – 157, в упрощенном порядке – 1 124, в том числе этнических казахов – 892, лиц другой национальности – 389. В 2022 году обратившихся по выходу из гражданства Казахстана не было», - сказала Анар Жомартова на брифинге в департаменте полиции.

По сообщению заместителя начальника управления, в результате противодействия двойному гражданству зарегистрирована утрата гражданства Казахстана у 753 лиц, привлечено к административной ответственности 43 бывших граждан РК.

«Помимо противодействия нелегальной миграции управлением миграционной службы оказывается 11 видов государственных услуг, из которых на сегодня более 85 % автоматизированы. Так, в 2022 году оказано около 635 тысяч государственных услуг, из них: 356 тысяч – через Государственную корпорацию; 42 тысячи – через информационные системы МВД; 16 тысяч – в бумажном виде», - проинформировала А. Жомартова.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Астане отмечена высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан в количестве 42 762 человек, что на 30 % больше 2021 года.