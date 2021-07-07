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    12:46, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Более тысячи человек находятся в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации в городе с заболеваемостью коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 июля зарегистрировано 299 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 259 случаев с симптомами и 40 без симптомов. Выписано всего – 44 человека, поступило – 119. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 131 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 102. На ИВЛ – 19, на неинвазивной ИВЛ – 34, High flow занято – 22 аппаратов», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 306 пациентов, с симптомами – 2015 человек, с легкой и средней степенью, без симптомов – 291 человек.

    Напомним, что по состоянию на 3 июля в Алматы вакцинировано более 480 тысяч человек. В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано более 300 прививочных бригад.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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