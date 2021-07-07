Более тысячи человек находятся в инфекционных стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации в городе с заболеваемостью коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 июля зарегистрировано 299 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 259 случаев с симптомами и 40 без симптомов. Выписано всего – 44 человека, поступило – 119. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 131 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 102. На ИВЛ – 19, на неинвазивной ИВЛ – 34, High flow занято – 22 аппаратов», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 306 пациентов, с симптомами – 2015 человек, с легкой и средней степенью, без симптомов – 291 человек.