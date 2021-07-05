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    17:31, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Более тысячи человек лечат от  COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более тысячи человек лечатся от коронавируса в Атырауской области. 530 из них находятся в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 149 новых фактов в городе Атырау подтверждено 107 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 14 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском районе - 2, Кызылкугинском районе - 1, в Курмангазинском районе - 8, в Макатском районе - 2, в Махамбетском районе - 2 человека. Заболевание у 84 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 65 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 131 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 516 человек, в модульной больнице - 181, во второй областной больнице – 147 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 25, в районных инфекционных стационарах - 125. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 50.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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