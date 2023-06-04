Более тысячи человек исполнили гимн в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В День государственных символов на стадионе «Спартак» состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан и исполнения государственного гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

В мероприятии приняли участие аким Абайской области Нурлан Уранхаев, аким Семея Нурбол Нурсагатов, сотрудники государственных учреждений, представители сферы культуры, студенты и жители города.

В честь праздника одновременно более 1000 семейчан исполнили гимн страны.









Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.