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Более тысячи человек исполнили гимн в Семее

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 14:15
Более тысячи человек исполнили гимн в Семее Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В День государственных символов на стадионе «Спартак» состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан и исполнения государственного гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

В мероприятии приняли участие аким Абайской области Нурлан Уранхаев, аким Семея Нурбол Нурсагатов, сотрудники государственных учреждений, представители сферы культуры, студенты и жители города.

В честь праздника одновременно более 1000 семейчан исполнили гимн страны.



Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.


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