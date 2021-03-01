Более тысячи человек и 500 автомобилей остановлены на блокпостах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области остаются закрытыми дороги по всем направлениям для всех видов транспорта. По региону на всех блокпостах остановлено движение более 500 автомобилей. Спасатели тем временем продолжают вызволять из снежных заносов транспортные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Осакаровском районе и городе Караганде силами подразделений ДЧС отбуксированы на очищенный участок четыре легковых автомобиля, застрявших в снежном заносе, в которых находилось 10 человек. Все спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Также трассовым медико-спасательным пунктом «Актубек» оказана первая медицинская помощь четырем пострадавшим при ДТП на территории Жанааркинского района. Все доставлены в медучреждение.

Из-за сильной метели на блокпостах остановлено движение более 500 единиц техники, в которых находятся свыше 1200 человек. Для этих людей организованы пункты обогрева.