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Более тысячи человек хором исполнили эпос «Манас» в Кыргызстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 14:44
Более тысячи человек хором исполнили эпос «Манас» в Кыргызстане Фото: kabar.kg

БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в парке им. Ж.Кыдырова 1 тысяча 250 человек хором рассказали эпос «Манас». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Мероприятие прошло в рамках реализации указа президента КР «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») — бесценного духовного наследия кыргызского народа».

В мероприятии приняли участие работники образования, школьники и воспитанники детсадов.


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