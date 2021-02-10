Более тысячи астанчан посетили бесплатные занятия по катанию на коньках и лыжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление физической культуры и спорта продолжает проведение бесплатных занятий по катанию на коньках и лыжах среди горожан, которые проходят каждые субботу и воскресенье. С 23 января в них приняли участие более 1 тысячи горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Бесплатные занятия проводятся в четырех районах столицы, в том числе в жилых массивах. Катания проходят под контролем инструктора с соблюдением всех санитарных норм и техник безопасности.

«В мастер-классе могут принять участие дети старше 7 лет и люди пожилого возраста. Кроме того, всем присутствующим бесплатно предоставляется снаряжение - коньки и лыжи», - отметили организаторы.

Бесплатные занятия проводят старшие тренеры и мастера спорта спортивных школ. Инструкторы делятся секретами лыжного и конькобежного спорта, организовывают различные спортивные соревнования.

Цель мероприятия - развитие массовых видов спорта, приобщение горожан к здоровому образу жизни и повышение интереса к спорту.

Занятия будут продолжаться каждые выходные до марта.