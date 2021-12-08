Более тысячи адмправонарушений выявлено костанайскими полицейскими

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В целях обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, предупреждения и пресечения преступлений на территории Костанайской области с 5 по 11 декабря 2021 года проводится республиканское ОПМ «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области

За три дня профмероприятия выявлено 1433 административных правонарушения, среди которых - 109 противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, 182 мелкого хулиганства, 57 нарушений тишины, 314 распития спиртных напитков в общественных местах, 85 нахождения в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях, 17 нарушений защитного предписания.

«В ходе ОПМ проверены иностранные граждане, находящиеся на территории области. За нарушения правил проживания в РК выявлено 274 факта, 55 нарушений иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения и 61 нарушение законодательства РК в области миграции населения»,- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

По линии дорожной безопасности зарегистрированы нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Самыми частыми правонарушениями полицейскими отмечены превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством лиц, лишенным права управления.

«К административной ответственности привлечено 143 пешехода за нарушение ПДД. За управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения задержано 28 водителей. Кроме того, сотрудниками ОВД проверено около двух тысяч жилого массива, порядка 3500 лиц, состоящих на профилактическом учете»,- озвучили промежуточные итоги в ведомстве.



