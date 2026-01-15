Более трети казахстанцев придерживаются здорового образа жизни — Минздрав

Как отмечается в национальном исследовании «Доля граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни», рост показателя связан с более осознанным отношением людей к своему здоровью. Все чаще казахстанцы делают выбор в пользу профилактики заболеваний, физической активности и сбалансированного питания, а не лечения уже возникших проблем.

Положительная динамика, по данным Минздрава, также стала результатом профилактической работы, которая проводится по всей стране. Одним из ее ключевых инструментов остаются школы здоровья, действующие при медицинских организациях. На этих площадках граждан обучают основам сохранения и укрепления здоровья.

При поликлиниках и стационарах работают школы здоровья системы кровообращения, сахарного диабета, бронхиальной астмы, пожилого человека, планирования семьи, подготовки к родам, молодой мамы, здорового ребенка, а также профилактики поведенческих факторов риска.

В 2025 году в организациях первичной медико-санитарной помощи функционировали 4 719 школ здоровья, которые посетили более 1,66 млн человек. В стационарах действовали 380 школ с охватом 253 352 пациента.

Кроме того, в стране работали 72 антитабачных центра и кабинета, услугами которых воспользовались почти 35 тысяч человек.

В Минздраве подчеркивают, что такие меры способствуют формированию устойчивой культуры заботы о здоровье, усиливают профилактическую направленность системы здравоохранения и создают условия для снижения распространённости хронических неинфекционных заболеваний.