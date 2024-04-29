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    18:00, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Более трехсот кандасов стали акмолинцами с начала года

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Более трехсот кандасов получили гражданство Казахстана с начала года и стали акмолинцами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Как рассказали в управлении миграционной службы, ежегодно в департамент полиции Акмолинской области обращаются около 500 человек, желающих получить принадлежность к гражданству Республики Казахстан.

    Чаще всего причиной приобретения казахстанского гражданства является воссоединение иностранцев с семьей, либо желание этнических казахов, имеющих статус «кандас», приобрести гражданство исторической родины.

    В Акмолинской области с начала года в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке принято около 400 иностранцев и лиц без гражданства, из них со статусом «кандаса» 377 лиц. Наибольшую часть обратившихся и принятых в гражданство, прибывших в Акмолинскую область составили выходцы из Туркменистана — 340 человек, Российской Федерации — 18 граждан, КНР — 18, Монголии — 11. 

    Возможность официального ведения трудовой деятельности, получение работы, оформление пособий, получение льгот и бесплатного образования —  не полный перечень важных достоинств принадлежности к гражданству Казахстана. Также одним из преимуществ казахстанского гражданства является возможность безвизового въезда во многие страны мира.

    Постоянно проживающие в стране граждане, имеющие статус «кандас», могут получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, независимо от срока проживания.


    Теги:
    МВД РК Соотечественники Регионы Казахстана Регионы Полиция Кандасы Общество Мигранты Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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