Более трехсот кандасов стали акмолинцами с начала года

Более трехсот кандасов получили гражданство Казахстана с начала года и стали акмолинцами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в управлении миграционной службы, ежегодно в департамент полиции Акмолинской области обращаются около 500 человек, желающих получить принадлежность к гражданству Республики Казахстан.

Чаще всего причиной приобретения казахстанского гражданства является воссоединение иностранцев с семьей, либо желание этнических казахов, имеющих статус «кандас», приобрести гражданство исторической родины.

В Акмолинской области с начала года в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке принято около 400 иностранцев и лиц без гражданства, из них со статусом «кандаса» 377 лиц. Наибольшую часть обратившихся и принятых в гражданство, прибывших в Акмолинскую область составили выходцы из Туркменистана — 340 человек, Российской Федерации — 18 граждан, КНР — 18, Монголии — 11.

Возможность официального ведения трудовой деятельности, получение работы, оформление пособий, получение льгот и бесплатного образования — не полный перечень важных достоинств принадлежности к гражданству Казахстана. Также одним из преимуществ казахстанского гражданства является возможность безвизового въезда во многие страны мира.

Постоянно проживающие в стране граждане, имеющие статус «кандас», могут получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, независимо от срока проживания.





