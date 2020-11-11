Более трех тысяч золотых слитков приобрели казахстанцы в октябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В октябре жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 3 066 мерных слитков общим весом 127,6 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального банка, всего с 2017 года продано 37 754 золотых слитков общим весом 1,37 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 9 505 штук. Далее следуют 100-граммовые – 8 524 штук (23%) и 20-граммовые – 8 514 штук (22%), 5-граммовые – 6 667 штук (18%) и 50-граммовые – 4 544 штук (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (53% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (13%), Нур-Султан (11%) и другие регионы (23%).

На обратный выкуп принято 128 мерных слитков общей массой 3,2 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Напоминаем, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.