Более трех тысяч женщин направлено в кризисные центры – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тысяч женщин. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, сегодня с полицией взаимодействует 49 кризисных центров, 39 из которых имеют приюты.

«Для того чтобы воспользоваться их услугами жертвы бытового насилия могут самостоятельно обратиться в эти центры, либо сделать это при непосредственной помощи сотрудников полиции. Только в текущем году полицейскими в кризисные центры направлено более 3 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - пояснил Алексей Милюк.

Спикер добавил, что списки этих центров с указанием контактных данных размещены на ведомственных информационных ресурсах министерства и территориальных департаментов полиции.

Ранее сообщалось, что в Казахстане по итогам первого полугодия 2021 года отмечается снижение семейно-бытовых правонарушений на 8%.