Более трех тысяч вопросов обсуждены на общественных советах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал об основных статистических показателях, достигнутых за годы деятельности общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественные советы функционируют в республике, начиная с 2016 года в качестве института взаимодействия государства и общества, которые состоят из пропорционального соотношения представительств государственных органов (не более 30%) и гражданского сектора (не менее 70%). За этот период общественными советами ежегодно заслушаны отчеты более 200 акимов различных уровней, 20и руководителей центральных и около 200 местных государственных органов», - проинформировал Аскар Умаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проведено более 1000 исследований общественного мониторинга за рассмотрением общественно значимых вопросов соответствующей сферы или региона.

«На общественных слушаниях общественных советов обсуждены около 3000 вопросов водоснабжения, ЖКХ, вопросов медицины, образования, социальной сферы. Членами общественных советов рассмотрено более 20 тысяч проектов нормативных правовых актов. Вместе с тем, несмотря на положительные результаты итогов шестилетней деятельности, анализ работы общественных советов показывает, что общественные советы не в полной мере смогли стать эффективным инструментом общественного контроля и учета мнения населения при принятии государственных решений, отметил министр.

«Деятельность общественных советов, а также их качественный состав нередко вызывает недовольство у граждан, зачастую работа общественных советов имеет формальный характер, что приводит к их малоэффективности и непрозрачности», - добавил А. Умаров.



