Более трех тысяч водителей наказали за тонировку машин в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодарской области наказывает водителей за тонировку машин. Стражи порядка называют тонировку стёкол машин одной из причин, ограничивающих водителю обзорность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За нарушение правил эксплуатации транспортных средств с начала года 3073 водителя привлечены к административной ответственности, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов. - В городе Павлодаре, напротив дома по улице Циолковского, инспекторами батальона патрульной полиции остановлена автомашина марки «ВАЗ-21099», на передних боковых стеклах которой имелась цветная плёнка».

Водителя оштрафовали на пять месячных расчётных показателей – 14 585 тенге. По словам полицейских, одна из причин, ограничивающих водителю обзорность, - тонировка лобового и передних боковых стекол, что может привести к аварии, особенно в тёмное время суток, отметили в департаменте.

«Запрещается наносить покрытие либо наклеивать прозрачные цветные плёнки на ветровые и передние боковые стекла салона механического транспортного средства. В противном случае нарушителям грозит штраф», - прокомментировали стражи порядка.