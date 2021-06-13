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    16:14, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Более трех тысяч водителей наказали за тонировку машин в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодарской области наказывает водителей за тонировку машин. Стражи порядка называют тонировку стёкол машин одной из причин, ограничивающих водителю обзорность, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За нарушение правил эксплуатации транспортных средств с начала года 3073 водителя привлечены к административной ответственности, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов. - В городе Павлодаре, напротив дома по улице Циолковского, инспекторами батальона патрульной полиции остановлена автомашина марки «ВАЗ-21099», на передних боковых стеклах которой имелась цветная плёнка».

    Водителя оштрафовали на пять месячных расчётных показателей – 14 585 тенге. По словам полицейских, одна из причин, ограничивающих водителю обзорность, - тонировка лобового и передних боковых стекол, что может привести к аварии, особенно в тёмное время суток, отметили в департаменте.
    «Запрещается наносить покрытие либо наклеивать прозрачные цветные плёнки на ветровые и передние боковые стекла салона механического транспортного средства. В противном случае нарушителям грозит штраф», - прокомментировали стражи порядка.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Безопасность Павлодарская область
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