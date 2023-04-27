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Более трех тысяч семейчан оштрафованы за вывоз мусора в неположенном месте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 19:53
Более трех тысяч семейчан оштрафованы за вывоз мусора в неположенном месте Фото: semeynews.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 3141 человек привлечен к административной ответственности за выброс мусора в неположенном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Сегодня аким города проверил соблюдение чистоты дворов и улиц в районе Новостройки в связи с санитарной очисткой города.

В проверке приняли участие представители акимата и начальник местного отдела полиции Елдос Оразалин. В соответствии с постановлением акима города Семея Нурбола Нурсагатова в рамках двухмесячной экологической акции на сегодня ликвидировано около 90 свалок. Но количество людей, которые загрязняют город и сбрасывают твердые бытовые отходы повсюду, все еще не уменьшается. К административной ответственности за выброс мусора в неположенном месте привлечен 3141 человек, оштрафованы 1337 граждан.

«Сейчас сотрудники полиции принимают жесткие меры. На окраинах города участковые полицейские дежурят и штрафуют граждан, которые сбрасывают мусор на обочину», — сообщил акиму города начальник отдела полиции Елдос Оразалин.

В областном центре прошли два субботника, в 540 многоквартирных домах были розданы специальные уведомления. Акиматом города ведется работа по увеличению количества мусорных контейнеров. Со следующей недели в городе будут размещены новые мусорные контейнеры. Жителей Семея призвали принять активное участие в санитарной очистке. По субботам полигон ТБО бесплатно принимает мусор.


Экология   Акимат   Общество   Абайская область  
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