Более трех тысяч сел будет модернизировано в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет модернизации инфраструктуры планируется улучшить качество жизни сельчан. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, докладывая о реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства в целях развития сельских территорий Министерством национальной экономики проводится планомерная работа по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі». Целью проекта является улучшение качества жизни сельчан за счет модернизации инфраструктуры, с доведением ее до параметров новых региональных стандартов», - сказал Алибек Куантыров.

Достижение данной цели, по словам министра, осуществляется за счет реализации задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных услуг для сельских жителей, и в целом через создание комфортной среды проживания.

«Из общего количества сел было отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает 89% сельских жителей. Из этих 3,5 тыс. сел – 1 171 тыс. опорных сел и вокруг них 2 368 тыс. близлежащих спутниковых сел. Развитие этих сел осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», - отметил Алибек Куантыров.