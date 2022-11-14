Более трех тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

14 Ноября 2022, 12:03

14 Ноября 2022, 12:03

Более трех тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в Казахстане за прошедшую неделю доложили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, за неделю в стране совершено 3018 преступлений, 1914 из них раскрыто в течение суток.

«Полицейскими раскрыто по горячим следам 18 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 27 грабежей, 440 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге ведомства.

В МВД также напомнили, что в Абайской области ранее пресекли незаконную добычу золотосодержащей руды. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 части 3 УК РК.

В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 «черных» старателей, в числе которых 7 иностранцев.