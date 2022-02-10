Более трех тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились привились 6 тысяч женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 6 014 человек. Из них 284 беременные женщины, 2532 кормящие матери, 3198 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.









«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя»,- подчеркнули в пресс-службе управление здравоохранения Атырауской области.