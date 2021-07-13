Более трех тысяч петроглифов найдены в горах Архарлы в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Кербулакском районе Алматинской области, чуть поодаль от трассы, в окрестностях перевала Архарлы находится пока малоизвестный исторический памятник, который планируют превратить в историко-археологический парк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «JETISÝ MEDIA» Алматинской области.

Первым шагом на этом пути стало проведение выездного заседания рабочей группы по установке охранных досок на памятниках Архарлы с участием представителей управления культуры, архивов и документаций Алматинской области, областного центра по охране историко-культурного наследия, руководства Кербулакского района, волонтеров «Охотники за петроглифами», видных ученых-археологов и журналистов. Все они являются сторонниками и защитниками памятников археологии и истории – наскальных петроглифов, которые по своему размаху, степени сохранности и исторической ценности могут стать привлекательными объектами туризма.

Под пристальное внимание властей, археологов и журналистов горы Архарлы попали после тревожных жалоб жителей Кербулакского района об угрозе уничтожения исторического памятника. Чтобы защитить и предотвратить дальнейшее разрушение, было принято решение поставить охранные доски и начать официальную паспортизацию памятников гор Архарлы.

«Охранные доски будут установлены по всему периметру гор Архарлы. Первостепенная наша задача - это паспортизации памятников истории, второстепенно будет вестись научно-исследовательская работа, а после поработаем над созданием историко-археологического парка. Между институтом археологии имени А.Х. Маргулана и акиматом Алматинской области был подписан договор, в рамках которого институт занимается полным изучением местности, определением мест скопления наскальных рисунков и составлением карты. Наличие петроглифов было зафиксировано в 2017 году, в 2018 году выявили 10 скоплений наскальных рисунков, с апреля текущего года подключился институт археологии имени А.Х. Маргулана, начались регулярные исследования, возможно в ходе работы научные сотрудники найдут еще больше петроглифов», - сказал руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлен Кольбаев.

По информации участников рабочей группы, проект о паспортизации был подготовлен и детально отработан. Предполагается в течение 1,5-2 месяцев, к октябрю закончить всю документацию.

Научный сотрудник института археологии имени А.Х. Маргулана Александр Горячев рассказал, что памятники Архарлы представляют собой разновременный исторический памятник, обладающий высоким потенциалом.

«Памятник включает в себя только погребальных объектов свыше 600 курганов, несколько десятков поселений, 20 скоплений с наскальными рисунками, самые малые из них имеют порядка 50-70 изображений, три комплекса имеют в своей структуре до 150 -200 плит с общей численностью около 1000 наскальных рисунков. В общем только на этом участке на сегодняшний день выявлены порядка 3-4 тыс. петроглифов. Еще один интересный факт в том, что количество поселений и количество погребальных объектов не соответствует, это означает одно, что умерших с другой местности привозили хоронить поближе к святому месту. Все очень компактно расположено на узком пространстве, такое встречается очень редко. Это говорит о том, что это место было организовано таким же образом в древности, как известные комплексы Тамгалы и Ешкиолмес. Принципы организации храма под открытым небом здесь полностью соблюдены. Пока без предварительных исследований мы можем предположительно говорить о хронологии этих комплексов. По данным, которые мы получили, можно сказать, что люди здесь проживали с неолитического периода вплоть до нового времени. Здесь наскальные рисунки не только глубокой древности, но и рисунки 18-19 веков. Это изображения образов воинов, всадников на коне, бытовые сюжеты, в той или иной форме», - сказал Александр Горячев.