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    10:48, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Более трех тысяч нарушителей домашнего карантина выявил Ashyq в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане приложение Ashyq выявило более трех тысяч нарушителей домашнего карантина. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неоднократно обращалось внимание на нарушение ограничительных мер и карантина амбулаторными больными, и лицами, находящимися в близком контакте, но до сих пор они остаются основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции. С начала внедрения проекта на объектах, работающих по приложению Ashyq по 7 июня выявлено 3140 нарушителей домашнего карантина, из них 1436 больных и 1704 контактных лиц. Из которых выявлен 101 человек, неоднократно посещавшие заведение при наличии «красного/желтого» статуса. С людьми, нарушающими режим домашнего карантина, проводится разъяснительная работа по поводу соблюдения режима изоляции», - рассказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в акимате.

    Она отметила, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ.

    В Нур-Султане 1049 субъектов предпринимательства получили QR-коды для работы в рамках проекта Ashyq.

    Ранее главный санитарный врач столицы предупредила, что в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекции запрещается проведение массовых мероприятий.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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