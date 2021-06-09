Более трех тысяч нарушителей домашнего карантина выявил Ashyq в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане приложение Ashyq выявило более трех тысяч нарушителей домашнего карантина. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно обращалось внимание на нарушение ограничительных мер и карантина амбулаторными больными, и лицами, находящимися в близком контакте, но до сих пор они остаются основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции. С начала внедрения проекта на объектах, работающих по приложению Ashyq по 7 июня выявлено 3140 нарушителей домашнего карантина, из них 1436 больных и 1704 контактных лиц. Из которых выявлен 101 человек, неоднократно посещавшие заведение при наличии «красного/желтого» статуса. С людьми, нарушающими режим домашнего карантина, проводится разъяснительная работа по поводу соблюдения режима изоляции», - рассказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в акимате.

Она отметила, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ.

В Нур-Султане 1049 субъектов предпринимательства получили QR-коды для работы в рамках проекта Ashyq.

Ранее главный санитарный врач столицы предупредила, что в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусной инфекции запрещается проведение массовых мероприятий.



