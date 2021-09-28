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    13:22, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более трех тысяч интернет-мошенничеств совершено в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с начала года зарегистрировано 3250 фактов интернет-мошенничеств. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Нур-Султана Талгат Булегенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил начальник отдела, с начала года сотрудниками полиции задержаны и привлечены к уголовной ответственности 110 мошенников. Ими нанесен ущерб на сумму 150 млн тенге. Среди привлеченных - 45 лиц, подозреваемые совершили два и более эпизодов. Задержанные лица в основном в возрасте от 20 до 35 лет», - сообщил на брифинге Талгат Булегенов.

    С начала года в городе зарегистрировано 3250 фактов интернет-мошенничеств.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает о распространенных видах интернет-мошенничеств. Спикер рассказал о мошенничествах, связанных с онлайн-сделками.

    «Пользователи попадаются на низкие цены на товары по сравнению с другими объявлениями. При этом продавцы стараются уйти от прямых контактов, торопят покупателя и психологически стараются убедить совершить покупку в «слепую» путем перечисления 100%-ой предоплаты. Если вы решили совершить онлайн-покупку, то не торопитесь оплатить предоплату, необходимо удостовериться в наличии товара и его качестве, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку», - отмечает начальник отдела ДП Нур-Султана.

    Вместе с тем в полиции напомнили, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию, позвонив на официальные номера колл-центров банка.

    «Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные», - добавил Талгат Булегенов.

    Теги:
    Мошенничество Интернет Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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