Более трех тысяч единиц современного оборудования закуплено в больницы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На встрече с населением Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов сообщил о повышении эффективности системы здравоохранения в условиях продолжающейся пандемии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфорцентр ВКО.

По словам акима области, вопросам здравоохранения уделяется пристальное внимание. За последние пять лет в Восточном Казахстане в 2,5 раза вырос объем высокотехнологичной медицинской техники, закуплено более трех тысяч единиц современного оборудования, которое соответствует международным стандартом. На эти цели было выделено 35,6 млрд тенге

В Усть-Каменогорске на базе первой городской больницы успешно работает Центр роботизированной хирургии и трансплантологии. Была проведена модернизация операционного блока отделения реанимации маммологии и гинекологии, приобретены компьютерный томограф и линейный ускоритель для лучевой терапии. Для областной больницы и специализированного медицинского центра приобретены рентген-аппараты. Кроме того, ведется строительство Центра гематологии, уникальным ресурсом которого станет использование клеточных и генно-инженерных технологий. В ближайшее время откроются две поликлиники и новый корпус лаборатории «Олимп».

Большое внимание уделяется обучению медицинских работников, повышению их квалификации. Даниал Ахметов напомнил, что в рамках трехуровневой программы за пять лет обучено уже около шести тысяч специалистов, в том числе 340 врачей повысили квалификацию за рубежом. В этом году работа будет продолжена, из области на обучение в международные центры будет направлено еще более 100 человек.

За время реализации программы по развитию здравоохранения уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг вырос до 51 процента, до 30 процентов возросла ранняя выявляемость злокачественных новообразований.

Однако глава региона отметил и существующие недостатки в работе здравоохранения.

«По данным проведенного анализа, 57 процентов экстренно госпитализированных пациентов, имеющих болезни системы кровообращения, до госпитализации не находились на диспансерном учёте. Кроме того, медицинские учреждения не заинтересованы в улучшении качества обслуживания населения. В медицинских организациях около 61 процента поступивших средств расходуются на заработную плату и поощрительные выплаты, почти 17 процентов на проведение скрининговых обследований и менее одного процента на обучение медработников и ремонт лечебных зданий», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Таким образом, несвоевременное и нерезультативное обследование, некачественное оказание или неоказание медицинской помощи населению на амбулаторном этапе негативно сказывается на отношении людей к системе здравоохранения в целом.